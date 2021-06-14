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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ARTVİN - 40 yaş ve üstü vatandaşlar aşılanmaya başlandı

ARTVİN - 40 yaş ve üstü vatandaşlar aşılanmaya başlandı

- Aşı polikliniğinin girişi - Aşı için polikliniğin koridorunda bekleyen vatandaşlar - Randevu alan vatandaşlara aşının tatbik edilmesi - Aşı olan Saynur Bolluk'un konuşması - Aşı olan Münker Akyüz'ün konuşması - Aşı olan Sekan Bitirim'in konuşmasıARTVİN (AA) - Artvin 'de, Sağlık Bakanlığınca Kovid - 19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.Kentte randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.Aşılama takvimine dahil edilen vatandaşların bugün itibarıyla aşılanmaya başlanmasıyla Artvin Devlet Hastanesi aşı polikliniğinde yoğunluk oluştuğu gözlemlendi.İlk doz aşısını yaptırmak için Artvin Devlet Hastanesi aşı polikliniğine gelen Serkan Bitirim, kendi yaş grubunun aşı takvimine alınmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Kovid - 19'la mücadelenin başarıya ulaşması için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Bitirim, aşı olurken ağrı, sızı hissetmediğini belirterek, herkesin gönül rahatlığıyla aşı yaptırabileceğini kaydetti.
Saynur Bolluk da 40 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlaması sonrası hastaneye gelerek aşısını olduğunu ifade ederek, "Salgından korunmak için bugüne kadar gerekli tedbirleri aldım. Bugün de aşımı yaptırdım. Aşı olarak vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Herkesin de yapması gerekiyor. Aşı olurken de hiç acı hissetmedim, korkulacak bir şey yok." diye konuştu.
Münker Akyüz ise uzun zamandır aşıyı beklediğini dile getirerek, "Bir an önce aşı olmak istiyordum. Ben astım hastasıyım, salgından çok korkuyordum. Bugün de aşımı oldum, içim rahat. Devletimize, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim." dedi.

Vatandaşlık Hastane Aşı Takvimi Astım Hastası Sağlık Çalışanları 

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