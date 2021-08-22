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Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu

Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu

Şahkulubey Kümbeti

Restorasyon Ihale Kümbet İha 

-Kümbetin etrafına çekilen güvenlik şeridi
-Çalışma yapılması

( MARDİN )- Mardin’de restorasyon sırasında tarihi Şahkulubey Kümbeti’nde 3 mezar bulundu MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12.yüzyılda Artuklu beyliği tarafından Şahkulubey Kümbeti içinde restorasyon çalışmaları sırasında 3 mezar bulunduğu öğrenildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan 12.yüzyılda Artuklu beyliği tarafından yaptırılan Şahkulubey Kümbeti’nde Koruma kurulundan projesi geçtiğimiz aylarda projesi onaylandı ve ihale sürecinden sonra ve restorasyon çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları sırasında tarihi kümbetin iç kısmında 3 mezarın bulunduğu öğrenildi. Mezarların hangi döneme ait olduğunun öğrenilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan kümbetin etrafının güvenlik şeridiyle kapatıldığı görüldü.
(SG-MB-
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