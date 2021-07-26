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Artan boğulma vakalarına rağmen barajda serinlediler
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artan boğulma vakalarına rağmen barajda serinlediler

Artan boğulma vakalarına rağmen barajda serinlediler

Baraja giren çocuk ve vatandaşlar

Baraj Gölü Altın Boğulma Vakaları 

-Yetkililerin uyarılarda bulunması
-Ağaç gölgelerinde serinleyenler
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da son günlerde yaşanan boğulma vakalarına rağmen sıcaktan bunalanlar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen baraj gölünde serinledi.Şanlıurfa'da son bir haftada 7 kişi, girdikleri sulama kanalları ile Atatürk Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti. Kentte sıcak hava vatandaşları bunaltınca yeşil alanlar ile baraj gölü serinleme merkezleri oldu. Bozova ilçesinde bulunan Çatak Sosyal Tesislerinde yetkililerin uyarılarına ve boğulma vakalarına rağmen aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi Atatürk Barajı'nda serinledi.Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
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