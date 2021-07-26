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Art arda deprem olan ilçede halk geceyi sokakta geçirdi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Art arda deprem olan ilçede halk geceyi sokakta geçirdi

Art arda deprem olan ilçede halk geceyi sokakta geçirdi

Sokakta kalan vatandaşlar ve sokaktaki kalabalık

Deprem Kalaba Alabalık 

-Sokakta kalan vatandaşlardan 3 ayrı kişi ile röportaj

( OSMANİYE )- 3.4 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem olan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde halk korkudan evlerine giremedi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3.4 ve 4.2 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerle sarsılan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.57’de merkez üssü Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardındanAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.55’te yine merkez üssü Düziçi ilçesi Ellek beldesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmazken sarsıntılar halk arasında paniğe neden oldu. Tekrar deprem olur endişesi taşıyan vatandaşlar ise geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar çok korktukları için evlerine giremediklerini ve geceyi sokakta geçirdiklerini anlattı (SLÇ-
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