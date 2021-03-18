Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
(ARŞİV) - Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli hayatını kaybetti

(ARŞİV) - Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli hayatını kaybetti

- John Magufuli'nin konuşması (23.01.2017 - Arşiv)İSTANBUL (AA) - Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hassan, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cesur liderimizi kaybettik" ifadesini kullandı.Hassan, Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 Mart'tan bu yana Darüsselam'daki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ülkede, Magufuli için 14 günlük ulusal yas ilan edildi.61 yaşındaki lider, Ekim 2020'de yapılan seçimleri kazanarak ikinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. - Kovid - 19'a yakalandığı ileri sürülmüştü Tanzanya 'da muhalefet dün, yaklaşık 2 haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) yakalandığı ileri sürülen Magufuli'nin sağlık durumuyla ilgili bir an önce açıklanma yapılması çağrısında bulunmuştu.Kovid - 19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanya lı liderin ayrıca 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü de iddia edilmişti.Kovid - 19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske takmıyordu. Tanzanya 'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid - 19'dan hayatını kaybetmişti.

Televizyon Koronavirüs Devlet Televizyonu Devlet Başkanlığı Muhalefet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Bosna Hersek'te Silahlı Kuvvetler GünüBosna Hersek'te Silahlı Kuvvetler Günü
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement