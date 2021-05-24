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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor

'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor

Arpaçay menderesinden genel ve detaylar(drone)

Uzunlu Hayvan Irak 

-Yılan gibi kıvrılan menderes ve etrafındaki koyunlardan genel ve detay görüntüler (drone)
-Menderes ve köylerden genel ve detay görüntüler(drone)
-Menders ve Arpaçay ovasından genel ve detay görüntüler (drone)
-Feramuz Polat isimli vatandaşın konuşması
-Menderesten genel ve detay görüntüler

( KARS -ÖZEL-DRONE) KARS

- Kars’ta doğanın canlanmasıyla birlikte yeşiller arasında süzülerek coşkuyla akan Arpaçay menderesi görsel şölen sunuyor. Arpaçay’dan doğan ve Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı’na dökülen menderesler havadan görüntülendi. Kars’ın Arpaçay ilçesinde karların erimesiyle birlikte coşkuyla akan Arpaçay menderesi köylerden geçerek Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı’na dökülüyor. Doğanın canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşille birlikte görenleri büyülüyor. “Arpaçay’dan geçerek Ermenistan’a dökülüyor” Arpaçay menderesinin köylerden geçerek Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı’na döküldüğünü ifade eden Feramuz Polat, “Çıldır’dan geliyor, köylerimizin içerisinden geçiyor. Carcı köyünden başlar, Telek köyünden geçer, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçtikten sonra Ermenistan sınırına dökülüyor. Hayvanlarımızı sularız, hayvanlarımızı bu suda yıkarız” dedi.
Arpaçay ovasında yeşille birleşen Arpaçay menderesi kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akıyor. Menderesin oluşturduğu güzel manzara havadan drone ile görüntülendi. Mendereste yeşil renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bırakıyor.
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