Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arpa yüklü tır ters döndü: 2 ağır yaralı

Arpa yüklü tır ters döndü: 2 ağır yaralı

- kaza yeri

Jandarma Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

 
-- şoför Hasan Gündüz’ün sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılışı
-- yolcu İbrahim Çetiz’in kurtarılma görüntüleri
-- kurtarma görüntüsü deyatları
-- kazadan detaylar
-- İbrahim Çetiz’in sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılışı
-- kaza detayları

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, kontrolde çıkarak takla attı. Ters dönen tır içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken tır içerisinde bulunan iki kişi de ağır yaralandı. Kaza saat 23.40 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Gündüz, idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü tır, Kula’dan İzmir yönüne seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karayolu üzerinden bir süre savrulan tır, takla atarak yolun sağ tarafından bulunan tarlada ters şekilde durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, tır içerisinde sıkışan sürücü Hasan Gündüz’ü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından tırda yolcu olarak bulunan İbrahim Çetiz(60) ise, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılan Çetiz ve Gündüz direkt Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı