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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza yeri ve devrilen tırdan görüntü

Asad Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kasası arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Bursa’ya arpa nakli yapan A.Ü. idaresindeki 42 AZB 50 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına çıktı ve tırın kasası şarampole devrildi. Kasada yüklü olan arpalar geniş alana savrularak dökülürken, sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi kaza yerinde yapılan sürücü Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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