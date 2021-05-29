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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Aronya' bitkisi üretimi yaygınlaştırılacak

'Aronya' bitkisi üretimi yaygınlaştırılacak

Dikim yeri drone detay

Erimli 

-3 dekar alanda 660 adet fidan toprakla buluşması
-Vali röportaj ve detaylar

( BİLECİK -DRONE)- Adliye köyündeki 3 dekar alanda 660 adet fidan toprakla buluştu BİLECİK

- Sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen 'Aronya' bitkisi, üreticilerle tanıştırılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Osmaneli ilçesi Adliye köyünde toprakla buluşturuldu.Üç dekar alanda 660 adet ’’Aronya’’ fidanı toprakla buluştu. Düzenlenen törende konuşan Vali Şentürk “Verimliliği ve kalitesiyle farklı ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla deneme çalışmalarımız devam ediyor. Merkez ve diğer ilçelerimizde ’Aronya’ bitkisi bahçeleri oluşturacağız. İyi verim aldığımız takdirde üretimin artırılmasını arzu ediyoruz. Osmaneli Adliye Köyümüzde İl Tarım Müdürlüğümüzün Aronya Bahçesi Projesi kapsamında fide dikimine katıldık örnek bahçe çiftçimize hayırlı olsun’’ dedi.
Adliye köyündeki fidan dikim programına Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclis Üyesi Alper Karadağ ve muhtarlar, katıldı.

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