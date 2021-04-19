- Arnavutluk’ta camiye bıçaklı saldırı: 5 yaralı



- Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan Dine Hoxha (Dine Hoca) Camisi'ne giren bir şahıs 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Kavaja Yolu üzerinde bulunan Dine Hoxha (Dine Hoca) Camisi'ne giren bir kişi tarafından bıçaklı saldırı yapıldı. Yerel saatle 14.30’da yaşanan saldırıda, Rudolf Nikollar isimli şahıs önce cami dışında 1 kuryeyi ardından Dine Hoca Camisi’ne girerek namaz sırasında 4 kişiyi yaraladı. Nikollar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, saldırıda yaralananların isimlerinin ise, Donald Koçi, Saba Peposhi, Mariglen Konja, Kleon Jaupaj ve Anri Tola olduğunu açıkladı.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, yaralılardan birinin acil olarak ameliyata alındığı aktarıldı. Cami İmamı Ahmed Kalaja ise olayın ardından tepki göstererek, “Dilerim bu olay bir terör eylemi değildir, dilerim bunun faili akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişidir” ifadelerini kullandı. Saldırganın daha önceden polis tarafından arandığına değinene Klaja, “Klos’ta dünyaya gelen Rudolf Nikollaj 11 Mart 2021 tarihinden bu yana polisler tarafından aranıyordu, yine benzer koşullarda o tarihte Güney Otobüs Terminali’nde bir yaralamaya sebep olmuştu. Bu olayda Robert Kurti’yi yaralamıştı ve hakkında arama kararı çıkartılmıştı, ancak polis tarafından henüz yakalanmamıştı” dedi.

“Polis güçleri bugün meydana gelen olayın ardından olay yerine ulaştı ve olayı aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor” diyen Kalalaja, “Bu ağır olay mübarek Ramazan ayında yaşandı, henüz bu ağır olayın sebepleri bilinmiyor” dedi.

Polis, saldırının terör saldırısı olup olmadığını araştırıyor.



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