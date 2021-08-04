-söndürme çalışmalarından detay



(TİRAN) - Arnavutluk orman yangınlarıyla boğuşuyor- AB'den bölgedeki ülkelere yangın söndürme desteği TİRAN



- Arnavutluk'ta farklı noktalarda devam eden orman yangınları ile mücadele devam ederken, Avrupa Birliğinden (AB) Arnavutluk, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yangınlarla mücadele için destek geldi. Balkan ülkelerinden Arnavutluk'ta orman yangınları ile mücadele sürüyor. Sıcak hava dalgası ve kundaklamadan dolayı ülkenin 12 noktasının alevlere teslim olduğu öğrenildi. Vlora (Avlonya), Gjirokastra (Ergiri), Saranda, Permet, Durres, Fier, Skrapar, Elbasan, Tiran, Puke, Fushe Arrez ve İşkodra'da devam eden yangınlarda itfaiye ekipleri ile ordu birlikleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Gjirokastra'da 64 yaşındaki Andrea Haxhiaj, duman zehirlenmesinden evin bahçesinde ölü bulunurken, Arnavutluk Ulusal Acil Afet Komitesi yaptığı yazılı açıklamada dün Gjirokastra'da 3 köyün tahliye edildiğini aktardı. Karaburun Yarımadasında durum kritik Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, ülkenin güneyinde bulunan Karaburun Yarımadasında rüzgarın sürekli yön değiştirilmesinden dolayı yangın durumunun kritik olduğunu söyledi.



Peleshi kasıtlı yangın çıkarttığı iddia edilen isimleri İçişleri Bakanlığına aktardıklarını ve takip sözü aldıklarını ifade etti.

Peleshi söndürme çalışmalarında yalnızca 3 helikopterin görev aldığını kaydetti.

Avrupa Birliğinden (AB) bölge ülkelerine söndürme desteği Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, yangınlarla boğuşan İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yardım gönderildiği duyuruldu. Açıklamada, "Orman yangınları Akdeniz ve Batı Balkanlar'daki çeşitli bölgeleri etkilemeye devam ederken, Avrupa Komisyonu yangınların yayılmasını sınırlamak ve yaşamları, geçim kaynaklarını korumak için ülkelere yardım etmek için hızla desteğini harekete geçiyor" denildi. Fransa'dan 2 Canadair yangın söndürme uçağının bugün yangınla mücadelede yer almak üzere İtalya'ya, Güney Kıbrıs'tan gelen 2 yangın söndürme uçağının Yunanistan'a, Çekya ve Hollanda'dan 23 helikopterin Arnavutluk'taki yangın söndürme çalışmalarında yer almak üzere gönderileceği kaydedildi. Ayrıca Slovenya'dan da Kuzey Makedonya'ya 45 kişilik bir itfaiye ekibinin gönderildiği belirtildi. Tüm yardımların, ulaşım maliyetlerinin en az yüzde 75'inin Komisyon tarafından ortak finanse edilmesiyle AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yapıldığı ifade edildi. "Yangınlar tüm Avrupa'da büyürken yardım göndermek için 24 saat çalışıyoruz" Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic yaptığı açıklamada, "Yangınlar tüm Avrupa'da büyürken yardım göndermek için 24 saat çalışıyoruz. Yangın söndürme uçaklarını, helikopterleri ve bir itfaiye ekibini hızla konuşlandırdıkları için Kıbrıs, Çekya, Fransa, Slovenya ve Hollanda'ya teşekkür ediyorum. Birçok Akdeniz ülkesinin yangınlarla karşı karşıya olduğu şu anda AB Sivil Koruma, yerinde yangınla mücadele araçlarımızın maksimum kapasitede kullanılmasını sağlıyor. Bu, ihtiyaç zamanlarında AB dayanışmasının mükemmel bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

