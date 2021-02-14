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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy'de yolda kalan servis aracına özel harekat polisleri yardım etti

Arnavutköy'de yolda kalan servis aracına özel harekat polisleri yardım etti

Polislerin yardım etmesi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Özel Hareket Cep Telefonu Özel Harekat Polisleri Kar Yağışı Servis Aracı 


- Arnavutköy’de İstanbul Havalimanına işçi taşıdığı sırada yolda kalan servis aracına özel hareket polisleri yardım etti. İstanbul Havalimanına işçi taşıyan servis Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Yolcuları ile birlikte yolda kalan servis aracına bölgede devriye gezen özel harekât polisleri yardım etti. Ellerine kürekleri alan özel harekat polisleri önce servis aracının önünü açtı daha sonra iple aracı sıkıştığı yerden çıkarttı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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