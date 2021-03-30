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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Arnavutköy’de “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması

Arnavutköy’de “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması

Etkinlikten görüntüler

( İSTANBUL ) Arnavutköy’de “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması İSTANBUL

Forma Öğrenciler Yaya Geçidi 


- İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Arnavutköy’de şerit boyama ve öğrencilerden araçlara uygulama etkinliği gerçekleştirildi.
Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Arnavutköy’de yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyanmaya başlandı. Uygulama kapsamında, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan yaya geçitleri kırmızıya boyandı ve Cemal Reşit Rey İlk Öğretim Okulu öğrencileri tarafından trafikte seyir halinde olan araçlara yaya geçidi denetimi yapıldı. Öğrenciler Trafik Polisi Oldu Arnavutköy’de ilkokul öğrencileri İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş’ında katılımıyla yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Polis, Jandarma ve Trafik Zabıta üniformaları giydirilen öğrenciler yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda araçları durdurarak yaya geçidinin önemini ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesinin önceliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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