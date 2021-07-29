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Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada

Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada

-Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Terör Kamera Hafriyat Kamyonu 


- Arnavutköy'de seyir halinde olan hafriyat kamyonunu damperinden dökülen çamur kazaya davetiye çıkardı. Çamurun yola dökülme anı kameraya yansıdı. Arnavutköy Eski Edirne Caddesi Habibler istikametinde bir sürücü tarafından kayda alınan görüntüde hafriyat kamyonunun damperinden dökülen çamurun olası bir kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü.
Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde hafriyat kamyonunun seyir halindeyken şerit değiştirerek ilerlediği ve sağa sola yatması sonucunda taşan çamurların diğer araçların üzerine ve caddeye döküldüğü gözlendi. (HT- Mİ
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