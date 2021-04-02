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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy’de üç araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralı

Arnavutköy’de üç araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Zincirleme Kaza 

-Araçların çekilme anı
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saat 21.15 sıralarında Arnavutköy - Bolluca yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönmeye çalışan üç aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük miktarda maddi hasar meydana gelirken 34 YP 1472 plakalı ticari aracın şoförü H.S. yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden H.S. ‘nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı. Trafik polislerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar otoparka kaldırıldı.
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