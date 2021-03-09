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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Arnavutköy’de tır devrildi: 1 yaralı

Arnavutköy’de tır devrildi: 1 yaralı

Devrilen tırdan görüntü

Hastane Sağlık Ekibi Direksiyon Trol 

-Ekiplerin çalışması
-Genel Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13.15 sıralarında seyir halinde ilerleyen 34 BD 7466 plakalı tır sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan tır yola devrilirken sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine kısa sürede ulaşan ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler yolu trafiğe kapatırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı. (AY-ÖFA
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