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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy’de telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Arnavutköy’de telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu 


- Arnavutköy’de bir kozmetik mağazasından cep telefonunu çalan zanlı, kameralara yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik mağazasında yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde dükkanın içinde kimsenin olmadığını fark eden hırsız hızlıca dükkanın içerisine girerek masanın üstünde duran telefonu çaldı. Hırsızın o anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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