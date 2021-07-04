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Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kavga anına ilişkin görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Kamera Motorlu Taşıt 


- Arnavutköy’de motosikletli bir grubun motorlu taşıtların girişinin yasak olduğu meydana girmesi nedeniyle çıkan kavgada, iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga, polis ve vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Olay dün gece Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre motosikletli bir grup, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu meydana girip hız yapınca tepki çekti. Meydanda oturanlarla motosikletli grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kızışmasıyla iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga çevredeki vatandaş ve polislerin araya girmesiyle son buldu.
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