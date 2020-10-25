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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy'de tehlikeli çatı tamiri kamerada

Arnavutköy'de tehlikeli çatı tamiri kamerada

İşçilerin tamir görüntüsü

Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu 

-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- İşçilerin güvenlik önlemi almadan çatı tamiri yaptığı anlar yürekleri ağza getirdi İSTANBUL

- Arnavutköy'de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan tamirat yapan işçilerin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesinde bulunan bir binanın çatısında geçtiğimiz günlerde yapılan tamirat yürekleri ağza getirdi. İşçilerin canlarını hiçe sayarak yaptığı tamirat bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işçilerin hiç bir güvenlik önlemi almadan çalıştığı görülüyor. (ÖY-ZA-
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