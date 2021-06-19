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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Evden görüntüler

Polis Şüpheli Ölüm Adli Tıp Alabalık Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Kalabalık
-Diğer ve Genel görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de 23 yaşındaki bir genç, ablası tarafından evinde ölü bulundu. Olay, dün gece Arnavutköy Hicret Mahallesi Tabip Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde eve gelen 23 yaşındaki Ahmet Ç. ablası tarafından evinde ölü şekilde bulundu. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesi üzerine gencin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, gencin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.
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