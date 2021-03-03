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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de sokağa rastgele ateş açıp kaçtılar

Arnavutköy’de sokağa rastgele ateş açıp kaçtılar

Olay yeri incelme ekiplerinin çalışması

Polis Polis Ekipleri Mermi Saldırı 

-Polis ekiplerinin boş kovanları toplaması
-Kurşunların isabet ettiği araçtan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Kurşunlar bir araca isabet etti, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı İSTANBUL

- Arnavutköy’de akşam saatlerinde rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahından çıkan mermiler bir otomobile isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı Olay, dün akşam saat 21:30 sularında Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Zafertepe sokakta meydana geldi. İddiaya göre araçla sokağa gelen saldırganlar aracın içerisinden sokağa doğru ateş açarak hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine mahalleli polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler sokakta ve bağlı olduğu cadde de geniş güvenlik önlemleri alırken; çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta, saldırganların silahından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile isabet ettiği görüldü.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı. (BT-YM-
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