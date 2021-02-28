Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı

Kalabalıktan görüntü

Kamera Alabalık 

-Parkta oynayanlardan görüntü
-Meydanda oturanlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlar meydanda yürüdü, parkta eğlendi İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp meydanlarda yürüyen ve parklarda eğlenen vatandaşlar pes dedirtirken, kısıtlama adeta hiçe sayıldı.Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar dün Arnavutköy Cumhuriyet Meydan'ında yürüyüş yaptı. Kısıtlama olmasına rağmen banklarda oturan ve sosyal mesafe kısıtlamasını hiçe saya vatandaşlar birbirleriyle sohbet etti. Cadde üzerinde yürüyüş yapan bazı vatandaşların maske takmadığı da görüldü.
Kısıtlama günü kameraya yansıyan görüntülerde bazı vatandaşların ise çocuk parklarında çocuklarını salladıkları görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı