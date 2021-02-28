Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı

-Parkta oynayanlardan görüntü

-Meydanda oturanlardan görüntü

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( İSTANBUL )- Kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlar meydanda yürüdü, parkta eğlendi İSTANBUL



- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp meydanlarda yürüyen ve parklarda eğlenen vatandaşlar pes dedirtirken, kısıtlama adeta hiçe sayıldı.Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar dün Arnavutköy Cumhuriyet Meydan'ında yürüyüş yaptı. Kısıtlama olmasına rağmen banklarda oturan ve sosyal mesafe kısıtlamasını hiçe saya vatandaşlar birbirleriyle sohbet etti. Cadde üzerinde yürüyüş yapan bazı vatandaşların maske takmadığı da görüldü.

Kısıtlama günü kameraya yansıyan görüntülerde bazı vatandaşların ise çocuk parklarında çocuklarını salladıkları görüldü.





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