Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oluyor



- Arnavutköy'de sağanak yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul Arnavutköy'de sağanak yağış başladı.

Bir anda bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sürücüler araçlarını köprü altlarına park ederek yağışın dinmesini beklerken, vatandaşlar da çardak altlarına sığındı. İlçede şu ana kadar herhangi bir su baskını yaşanmadığı öğrenildi.

