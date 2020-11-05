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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy’de saat 22.00’den sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı

Arnavutköy’de saat 22.00’den sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı

Denetim yapan polis ekipleri görüntü

Polis İnternet Kafe Polis Ekipleri 

-Kafe ve restoranlardan görüntü
-Polis araçları görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından dün itibari ile lokanta, berber, havuz, internet kafe, sinema ve kafelerin saat 22.00’den itibaren kapanması kararı alınmıştı. Arnavutköy’de yapılan denetimlerde ise saat kuralına uymayan işletmelere, polis ekipleri tarafından belirlenerek ceza yağdı.
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