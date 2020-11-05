Arnavutköy’de saat 22.00’den sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy'de Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından dün itibari ile lokanta, berber, havuz, internet kafe, sinema ve kafelerin saat 22.00’den itibaren kapanması kararı alınmıştı. Arnavutköy’de yapılan denetimlerde ise saat kuralına uymayan işletmelere, polis ekipleri tarafından belirlenerek ceza yağdı.



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