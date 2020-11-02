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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de polis ekiplerinden vatandaşa maske ve sosyal mesafe uyarısı

Arnavutköy’de polis ekiplerinden vatandaşa maske ve sosyal mesafe uyarısı

Denetimlerden görüntü

Polis Toplu Taşıma Polis Ekipleri 

-Yapılan uyarılar
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Arnavutköy’de polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekmek amaçlı farklı noktalarda uygulamalar düzenledi.
Polis araçlarından sesli uyarılar yapılırken okul önlerinde sosyal mesafe kurallarına uymayan veliler uyarıldı. Arnavutköy’de Polis ekipleri kış aylarının yaklaşması ile birlikte artan Korona Virüs vakalarına karşın vatandaşları bilinçlendirmek amaçlı çeşitli noktalarda uygulamalar düzenledi.
Düzenlenen uygulamalarda ilçe merkezinde polis araçlarının megafonlarından sesli ikazlar yapılarak vatandaşlar kurallara uyulması konusunda uyarıldı. İlçe merkezinde vatandaşlara uyarılar da bulunan polis ekipleri okul önlerinde bekleyen velilere ve toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara da uyarılarda bulundu. (BT-YM-
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