Arnavutköy’de polis ekiplerinden tam kapsamlı asayiş uygulaması

-GBT sorgulama

-Şahıs arama

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde mahalle giriş ve çıkışlarında yaklaşık 50 ekip 100 polis ile asayiş uygulaması yapıldı. Mahallelere giren araçlar tek tek durduruldu, şahıslar ve araçlar didik didik arandı.Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelindeki mahalle ve çarşı giriş çıkışlarında asayiş uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 50 ekip yaklaşık 100 polis memuru görev aldı. Denetimler esnasında kurulan uygulama noktalarında durdurulan araçlar tek tek arandı, şahısların GBT’leri sorgulandı.Hem kapama noktası hem gezici ekiplerYapılan uygulamalarda kurulan kapama noktalarının yanı sıra yunus polis timlerinden oluşan gezici ekipler ise yine huzur ve güven için uygulamalar yaptı. İlçe genelinde Arnavutköy Emniyeti tarafından bu tarz denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceği bilgisi de edinildi.

