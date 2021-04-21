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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı

Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı

Bagaja konulan varilin görüntüsü

Kamera Cep Telefonu Irak 

-Çocukların görüntüsü
-Aracın trafikte ilerlemesi

( İSTANBUL -ÖZEL)-Bagaja konulan koca varili tutması için yanına da iki çocuk oturtuldu-Çocukların ve trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün vurdumduymazlığı bu kadarı da olmaz artık dedirtti İSTANBUL

- Arnavutköy’de aracına sığmayan varili kapağı açık bırakılan bağaca koyan vatandaşın, taşınma yöntemi bu kadar da olmaz dedirtti. Varili tutması için iki çocuk da bagaja oturtturulurken, tehlikeli taşımacılık anbean cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde koca varil araca sığmayınca ilginç bir yönteme başvuruldu. Bagajın kapağı açık bırakıldı. Koca varil güçlükle bagaja sığdırıldı. Yayına da varili tutması için iki çocuk oturtuldu. Bu şekilde yola çıkan vatandaşın vurdumduymazlığı "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Varilin tehlikeli bir şekilde taşınması arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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