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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de oto galeriye pompalı tüfekli silahlı saldırı: 2 yaralı

Arnavutköy’de oto galeriye pompalı tüfekli silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Sağlık Ekibi Silahlı Saldırı Kaçış Pompalı Tüfek Saldırı 

-Polisin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de gece saatlerinde bir oto galeriye silahlı saldırı da dükkan sahibi ve arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, oto galeri önüne gelen saldırganlardan biri araçtan inerek elindeki pompalı tüfekle dükkana saldırdı. Saldırı esnasında dükkanında bulunan U.Ö. ve bir arkadaşına isabet eden kurşun U.Ö. ve arkadaşını ağır yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olay yerinde geniş kapsamlı çalışma başlattı. 7 el ateş ettiler, hızla olay yerinde uzaklaştılar İddiaya göre oto galeriye saldırmaya gelen otomobilden inen şahıs beraberinde getirdiği pompalı tüfek ile galeriye doğru ateş etmeye başlattı. Silah sesini duyan vatandaşlar olay yerinden kaçışırken saldırı için gelen şahıs geldiği otomobilde bekleyen arkadaşlarının yanına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis saldırganların yakalanması ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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