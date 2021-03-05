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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy’de orman işçilerinin kaldığı barınak yandı: 1 işçi yaralandı

Arnavutköy’de orman işçilerinin kaldığı barınak yandı: 1 işçi yaralandı

Ekiplerden görüntü

Ormana Ormanlı Yangına Müdahale Trol 

-Yangından görüntü
-İşçilerin malzemeleri
-Çalışmalar
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Yangının ormana sıçramaması için ekipler, seferber oldu İSTANBUL

- Arnavutköy’de orman işçilerinin kaldığı barakada yangın çıktı. Yangın esnasında içeride olan 5 işçi kendini dışarı atarken, işçilerden biri yaralandı. Yangının ormana sıçramaması için ise ekipler seferber oldu. Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı yolu yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan orman işçileri konakladıkları barakada ısınmak için soba yaktı. Birden parlayan soba alevi etrafa sıçrayınca baraka alev aldı. Alev alan barakadan kendilerini dışarıya atan 5 işçiden Cemal S. alevlerin arasında kalarak yaralandı. Hafif şekilde yaralanan işçi arkadaşları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ormana sıçramaması için seferber oldular Ormanlık alana kurulan barakada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının ormana sıçramaması için adeta seferber oldu. Ekiplerin müdahalesi üzerine kontrol altına alınan yangında işçilerin tüm eşyaları küle döndü.
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