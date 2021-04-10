Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Motosiklet Sürücüsü 

-112 ekipleri müdahale
-Yaralı ambulansa bindiriliş

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de dün akşam saatlerinde bir motosiklet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kaza, dün saat 22.15 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Renault marka 34 AEM 534 plakalı otomobil sürücüsü şerit değiştirmek istedi ve solundan gelen motosiklet sürücüsü Sefa K.’yi fark etmeyerek çarptı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü Sefa K. kullandığı motosikletinden savrularak düştü. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale o esnada olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından yapılırken kaza noktasına 112 ekipleri çağrıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. (BT-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement