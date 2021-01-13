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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de minibüs ata çarptı

Arnavutköy’de minibüs ata çarptı

Atın yolda yatması

Yağışlı Hava Hayvan Barınağı Polis Ekipleri Direksiyon Hayvan 

-Minibüsün görüntüsü
-Ekipler
-Detay

( İSTANBUL )- Atı yağmurdan korumak isteyen vatandaşlar üzerine battaniye örttü İSTANBUL

- Arnavutköy’de gece saatlerinde minibüs yoldan geçen ata çarptı. Dakikalarca caddenin ortasında can çekişen atın üstün vatandaşlar battaniye örttü. Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesinde seyir halinde olan bir minibüs iddiaya göre, önüne birden atlayan at sürüsünü fark etmedi. Atları fark etmeyen sürücü, direksiyonu kırarak manevra yaptı. Manevra yapan sürücü yağışlı havanın da etkisiyle duramayarak atlardan birine çarptı. Minibüsün çarptığı at dakikalarca cadde ortasında can çekişti. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yaralanan at için belediye ekiplerinden yardım istendi. Üşümesin diye battaniye örttüler Minibüsün çarpmasıyla yaralanan ve hareket edemeyen atın yağıştan ve soğuk havadan etkilendiğini fark eden vatandaşlar, evlerinden battaniye getirerek atın üstüne örttü. Ekipler gelene kadar battaniye ile sıcak tutulmaya çalışan başıboş at ekiplerin müdahalesi üzerine tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.
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