- Arnavutköy’de metruk binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın, bugün saat 12.00 sularında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde metruk binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım