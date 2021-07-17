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Arnavutköy’de metruk binanın çatısı alev alev yandı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de metruk binanın çatısı alev alev yandı

Arnavutköy’de metruk binanın çatısı alev alev yandı

Çatı yanma anı

Yangın 

-İtfaiye müdahale
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de metruk binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın, bugün saat 12.00 sularında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde metruk binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
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