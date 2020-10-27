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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Arnavutköy’de maske denetimi

- Arnavutköy’de maske denetimi

-Kurallara uymayan vatandaşlara ceza yazılması

Polis Polis Denetimi 

--Sosyal mesafe uyarıları
--Röportajlar

( İSTANBUL )- Yaşlılar kurallara uydu, gençler ceza yedi İSTANBUL

- Arnavutköy’de maske ve mesafe kuralına uymayan vatandaşlar cezadan kaçamadı. Orta yaş ve üzeri vatandaşların kurallara uyduğunun görüldüğü Arnavutköy’de polis denetiminde maske kullanmadıkları için ceza kesilenlerin çoğunluğunu gençler oluşturdu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Arnavutköy’ün belli noktalarında maske denetimi gerçekleştirdi. Bazı iş yerleri, kafe ve restaurantların da denetlendiği uygulamada maske ve mesafe kuralı konusunda vatandaşlar ve işletme sahipleri uyarıldı. Polisin denetimi sırasında maske kullanmadıkları için ceza yazılanların büyük çoğunluğunu ise gençlerin oluşturduğu görüldü.
Gençlerin maske takmamalarını eleştiren orta yaş ve üzeri vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların maske kuralına dikkat ettiğini söyleyen vatandaşların, gençlerin sorumsuz davranışlarının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ettiler. (BT-ÖFA
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