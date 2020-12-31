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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy’de markete EYP’li saldırı

Arnavutköy’de markete EYP’li saldırı

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme İslam Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Bomba imha ekipleri
-Saldırının düzenlendiği market
-Çevredeki vatandaşlar
-Market ve çevresinde yapılan incelemeler
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de gece saatlerinde bir markete, el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu iş yerinde yangın meydana geldi. Olay, gece saat 02.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tepealtı Sokak üzerinde bulunan bir markete, kimliği belirsiz şahıslar tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sonucu iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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