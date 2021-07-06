Arnavutköy’de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada



- Arnavutköy’de yoğun trafik arasında makas atarak ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultangazi - Arnavutköy yolunda dün akşam saatlerinde yoğun trafikten kaçmak isteyen bir otomobil sürücüsü makas atarak ilerlemeye başladı.

Hem kendini hem de çevredeki sürücüleri tehlikeye sokan otomobil sürücüsünün o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (BT- MB-HK-

