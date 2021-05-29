Arnavutköy’de kumaş fabrikasında korkutan yangın

-Yangına müdahale anı

-Drone görüntüleri

-Kaymakam incelemeleri

-içeriden çıkartılan kumaşlar

-Çevredeki işçiler

-Görgü tanıkları röportaj

-Diğer ve Genel Detaylar

-Cep Telefonu Görüntüleri



( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL



- Arnavutköy’de kumaş fabrikasında yangın çıktı. Yangın esnasında fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarılırken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.Yangın, bugün saat 18.30 sularında Arnavutköy’e bağlı Ömerli Mahallesi’nde bulunan 5 katlı kumaş fabrikasının giriş katında çıktı. İddiaya göre fabrikanın içerisinde bulunan makinelerde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama seslerini duyan işçiler kendilerini dışarıya atarken, patlama sonrasında çıkan yangına müdahale edilmesi için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın kontrol altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.Kaymakam Odabaş incelemelere katıldıFabrikada çıkan yangının ardından olay yerine gelen Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, yangın esnasında fabrikada bulunan işçilerle görüşerek incelemelerde bulundu.Yangın çıkan fabrika drone ile görüntülendiYangın çıkan fabrika ve etrafında yapılan çalışmalar devam ederken fabrika ve etrafı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

"Burada bile duramadık"Yangın esnasında fabrikada bulunan Bayram Aydemir, “İlk başta bir patlama sesiyle hepimiz fark ettik. Dışarı çıktığımızda alevler içindeydi zaten. Ondan herkes panikle itfaiye ve ambulansı aradı. Ama yaralanan kimseyi görmedim. Buranın müşterisiyim. İçeride işçiler vardı herkes panikle dışarı çıktı. İnşallah kimse yoktur içeride” dedi.



