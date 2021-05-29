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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de kumaş fabrikasında korkutan yangın

Arnavutköy’de kumaş fabrikasında korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler

Fabrika Kumaş Fabrikası Nadan Trol 

-Drone görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Yangında can kaybı yaşanmazken çalışanlar tahliye edildi- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yaptığı yangın çıkan fabrika, drone ile havadan görüntülendi. Arnavutköy’de saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı kumaş fabrikasının giriş katında yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş yangının çıktığı bölgeye geldi.
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