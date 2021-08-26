Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Arnavutköy’de korsan taksicilerin silahlı kavgası: 4 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy’de korsan taksicilerin silahlı kavgası: 4 yaralı

Arnavutköy’de korsan taksicilerin silahlı kavgası: 4 yaralı

Kavga anı

Çevik Kuvvet Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Korsan Taksiciler Cep Telefonu 

-Polis müdahalesi havaya ateş açması
-Kargo çalışanı kavga arasında kalması
-Çevik kuvvet
-Olay yeri inceleme
-Detaylar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de silahlı kavga: Aynı aileden 3 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Arnavutköy’de korsan taksicilik yaptığı iddia edilen 2 aile arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların havada uçuştuğu kavgada bir aileden 3 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay, bugün saat 12:30 sularında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre korsan taksicilik yapan 2 aile arasında kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan kavga yerini bıçak ve silaha bıraktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga esnasında aynı aileden 3 kardeşten Ömer D. Aldığı bıçak darbesiyle kardeşleri Cemalettin ve Sezgin D. ise silahla yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. kavga esnasında kurşunların isabet ettiği bir kişi daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevik kuvvet girişleri kapattı Kavga sonrasında çevik kuvvet polisleri mahalle giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı ve olayın yaşandığı sokağa giriş çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme polislerinin incelemelerinin ardından polis kavga sonrasında olay yerinden kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı. Kargo çalışanı kurşunların arasında kaldı Kavga esnasında mahallede kargo dağıtmak için bulunan kargo çalışanı ise kurşunların arasında kaldı o esnada cep telefonundan kayda giren kargo çalışanı korku dolu anları görüntüledi.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı