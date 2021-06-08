Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil ok gibi bariyerlere saplandı

Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil ok gibi bariyerlere saplandı

Otomobilin bariyere çarpması

Polis Yol Çalışması Direksiyon Kadın Sürücü Trol 

-Jandarma ekipleri
-Çekicinin olay yerine gelmesi
-Diğer ve Genel Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolunda kontrolden çıkan otomobil ok gibi bariyerlere saplandı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.30 sularında Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre havalimanına giden 34 BTT 657 plakalı otomobilin sürücüsü yol çalışmasını fark edemedi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, ok gibi bariyerlere saplandı. Kazada otomobilde bulunan kadın sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle polis otoparkına çekildi. (BT-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement