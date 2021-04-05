Arnavutköy’de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu

- Arnavutköy’de sürücünün kontrolünden çıkan cip, refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 34 GFG 46 plakalı cip, sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. (BT- MB-
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