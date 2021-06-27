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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü

Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü

-Çocukların yüzme anı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Onlarca çocuğun gölde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı İSTANBUL

Yüzme Kamera Cep Telefonu Pazar Günü 


- Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde onlarca çocuğun gölde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir gölde yüzen çocuklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısıtlama kurallarının geçerli olduğu son pazar gününde gölde yüzen ve birbirleri ile oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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