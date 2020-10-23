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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Binaların yıkım anı

Kaçak Kaçak Yapı Trol 

-Vatandaşların ekipleri ikna çalışması
-Tartışma anları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de metruk ve yasal olmayan yapıların yıkımına başlandı. Yıkım esnasında vatandaş ile ekipler ile tartışma yaşandı. Arnavutköy'de metruk ve yasal olmayan yapılar ile ilgili ekipler, vatandaşlara yapıları boşaltmaları ve yıkmaları için süre verdi. Yıkım kararı çıkmış ve süreleri dolan yapılar bugün Arnavutköy Belediyesi’ne bağlı yapı kontrol ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan kontroller doğrultusunda evlerin boşaltılıp yıkılmadığı görüldü.
Bunun üzerine ekipler tarafından yıkıma başlandı. Yıkım esnasında yapısının başına gelen vatandaş ile tartışma yaşadı.
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