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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de kaçak tütün üretimi yapan yabancı uyruklu çete suçüstü yakalandı

Arnavutköy’de kaçak tütün üretimi yapan yabancı uyruklu çete suçüstü yakalandı

-Polis ekiplerinin baskın anı

Kaçak Akalan Kimyasal Madde Polis Ekipleri Irak 

--Yakalanan tütün ve maddeler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Arnavutköy’de kaçak tütün ürettiği tespit edilen yabancı uyruklu çete polis ekiplerinin takibi sonucunda suçüstü yakalandı. Arnavutköy İstiklal Mahallesinde bulunan bir dairede yoğun koku olduğuna dair ihbar alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kokunun geldiği daireyi gözetim altına aldı. Yapılan incelemeler esnasında daireden çıkan ve 5 kilometre takip edilen yabancı uyruklu H.E. ve T.H. başka bir araca bidon ile tütün yüklemesi yaparken suçüstü polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Polis takibe devam etti onlarca kilo tütün ele geçirildi İki kişiyi gözaltına alan polis ekipleri yoğun koku gelen daireyi takibe devam etti. Yapılan takip sonucunda daireye girerken kaçmaya çalışan yabancı uyruklu F.A. kendi evine gireceği esnada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün ikametgahlara yapılan operasyonlarda polis ekipleri tarafından 20 Kilogram kuru nargile tütünü, 4 adet paketlenmiş tütün, 1 adet sanayi tipi karıştırıcı, 25 litre aroma amaçlı kullanıldığı tespit edilen kimyasal madde, 75 kilogram satışa hazır nargile tütünü, 2 adet terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan H.E. , AA., T.H. ve F.A. yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (YM-
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