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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de kaçak hafriyat terörü devam ediyor...Dün zabıta memurlarını dövdüler, bugün döküme devam ettiler

Arnavutköy’de kaçak hafriyat terörü devam ediyor...Dün zabıta memurlarını dövdüler, bugün döküme devam ettiler

Kaçak döküm yapımı görüntüsü

Ormanlı Hafriyat Kamyonu Cep Telefonu Zabıta Teröristler 

-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de kaçak hafriyat dökümü cep telefonu ile kaydedildi İSTANBUL

- İstanbul Arnavutköy Ömerli Mahallesinde yol masrafından ve döküm parasından kaçmak isteyen hafriyat kamyonları ormanlık arazinin yanına kaçak döküm yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde zabıta memurlarına saldıran ve darp eden hafriyat teröristleri bugün ise yine aynı bölgede kaçak döküm yapmaya devam etti. Yapılan kaçak döküm vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Arnavutköy’e bağlı Ömerli Mahallesinin ormanlık alanlarında adeta kendilerine kaçak hafriyat döküm sahası oluşturan hafriyat kamyonları hem yol mesafesinden hem de döküm parasından kurtulmak için yükledikleri hafriyatları kaçak olarak mahallede belirlenen yerlere döküyor. Dökülen tonlarca hafriyat mahallede yeşil alanları adeta yok etmiş durumda.Zabıta memurlarını dövdüler, gözaltına alındılar ama durmadılarGeçtiğimiz günlerde kaçak hafriyat dökümü yapan hafriyatçılara ceza kesmek isteyen zabıta memurlarına saldıran hafriyat kamyonu şoförleri polisin yapmış olduğu çalışma sonucunda gözaltına alındı. Bugün ise bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde mahallede kaçak döküme hala devam edildiği, kamyonların peş peşe sıralanarak belirlenen noktaya döküm yaptığı görüntülendi.
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