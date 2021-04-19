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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı

Arnavutköy’de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı

Yaralı şahsın yerde yatışı

Olay Yeri İnceleme 

-Olay yeri inceleme ekipleri inceleme
-Yaralı şahsın ambulansa bindirilişi
-Diğer ve Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Satır, şiş ve sopaların kullanıldığı kavga da bir kişi ağır şekilde yaralandı. Olay, Arnavutköy İmhrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde dün akşam saat 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Çıkan kavgada çok sayıda satır, şiş ve sopa kullanıldı. Kavga esnasında M.Ü. , C.A. ve M.D. tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı. Yaralı M.Ü. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı. Kavga sonrasında olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda sopa, şiş ve satır topladı. (BT-ZA-
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