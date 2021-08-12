Arnavutköy’de içerisinde otomobil bulunan gecekondu alev alev yandı

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yanma sonrası görüntüleri

-Kömürlükte bulunan araba



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy’de içerisinde eski bir otomobilin bulunduğu kömürlük ve depo olarak kullanılan gecekonduda alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken yapı içerisinde bulunan her şey küle döndü. Eski otomobilden geriye ise demir yığını kaldı. Yangın, bugün saat 09.30 sularında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan kömürlük ve depo olarak kullanılan gecekonduda çıktı. İddiaya göre yapıya gelen elektrik kontağından çıkan yangın bir anda büyüdü. İçerisinde eski bir otomobilin de bulunduğu gecekondu alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında otomobilden geriye sadece demir yığını kaldı. (BT-ÖFA

