Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Arnavutköy’de içerisinde otomobil bulunan gecekondu alev alev yandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy’de içerisinde otomobil bulunan gecekondu alev alev yandı

Arnavutköy’de içerisinde otomobil bulunan gecekondu alev alev yandı

Kömürlük olarak kullanılan yapının yanma anı

Gecekondu Bild Yangın Elektrik Kontağı 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yanma sonrası görüntüleri
-Kömürlükte bulunan araba

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de içerisinde eski bir otomobilin bulunduğu kömürlük ve depo olarak kullanılan gecekonduda alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken yapı içerisinde bulunan her şey küle döndü. Eski otomobilden geriye ise demir yığını kaldı. Yangın, bugün saat 09.30 sularında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan kömürlük ve depo olarak kullanılan gecekonduda çıktı. İddiaya göre yapıya gelen elektrik kontağından çıkan yangın bir anda büyüdü. İçerisinde eski bir otomobilin de bulunduğu gecekondu alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında otomobilden geriye sadece demir yığını kaldı. (BT-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı