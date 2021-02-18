Arnavutköy'de hasta almaya giden ambulans kara saplandı

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( İSTANBUL )- Ambulans yoldan geçen bir aracın yardımıyla kurtarıldı. İSTANBUL



- Arnavutköy'de hasta almaya giden bir ambulans kara saplandı. Ambulans, yoldan geçen dört çeker bir aracın yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay önceki gün Arnavutköy'de yaşandı. Hasta almaya giden bir ambulans, yolda kara saplandı. Ambulansı kurtarmaya çalışan sağlık ekipleri bir türlü başarılı olamadı. Sağlık ekibinin yardımına, çevreden geçen dört çeker aracı olan bir vatandaş yetişti. Araca bağlanan ambulans, karları içerisinden kurtarılarak yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



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