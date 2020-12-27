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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy’de hareketli dakikalar: Sigara izmariti atılan hurdalık yandı

Arnavutköy’de hareketli dakikalar: Sigara izmariti atılan hurdalık yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Sigara İzmariti Sigara 

-Görgü tanığı röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de sigara izmariti atıldığı iddia edilen hurdalıkta bulunan karton dolu konteyner yanmaya başladı.
Hurdalıkta çalışan işçilerin yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı yangın söndürülemeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Lokman Sokakta bulunan bir hurdalıkta meydana geldi. Akşam saatlerinde yoldan geçen bir vatandaşın iddiaya göre sigara izmariti fırlattığı hurdalıkta bulunan karton dolu konteyner yanmaya başladı.
Yanan konteynera ilk müdahaleyi hurdalıkta çalışan işçiler yangın tüpleri ile yapmaya çalıştı. Söndürülemeyen yangın büyümeye başlayınca olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine hurdalığın farklı noktalarına sıçramadan söndürüldü.
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