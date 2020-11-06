Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy’de hareketli anlar: Elindeki bıçağı bırakmayınca polis bacağından vurarak durdurdu

Arnavutköy’de hareketli anlar: Elindeki bıçağı bırakmayınca polis bacağından vurarak durdurdu

Polislerin ikna çabası detay

İlk Müdahale Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Şahıs detay
-Polislerin ateş etmesi detay
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de elindeki bıçakla önce çevreye korku dolu anlar yaşatan daha sonra ise polisin üzerine yürüyen kişi, elindeki bıçağı bırakmayınca polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
O anlar saniye saniye görüntülendi. Olay, 31 Ekim günü gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Kuyubaşı Sokakta yaşandı. Elinde bıçakla bağırarak sokakta bulunan binaların kapısına dayanıp etrafa tehditler saçan şahıs, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Şahıs ise elindeki bıçağı bırakmayarak zaman zaman polislerin üzerine doğru yürüdü. Polis ekipleri ikna olmayan ve kendilerine doğru gelen şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri, daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan K.Y.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan K.Y. daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, polislerin K.Y.'yi bıçağı bırakması konusunda sürekli uyardığı görülüyor. Bıçağı bırakmamakta ısrar eden K.Y.‘yi defalarca uyaran polisler, şahsın kendilerine doğru saldırıda bulunması üzerine ateş ederek şahsı ayağından vurdu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı