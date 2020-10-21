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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy’de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

yaralının ambulansa taşınması

İlk Müdahale Yol Çalışması Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan araçların görüntüsü
-polis ekiplerinin çalışması
-otomobil sürücüsü röportaj
-genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy'de yol çalışmasını fark edemeyen bir hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 19:00’da Arnavutköy Kayabaşı yolunun Membaa mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma nedeniyle 4 şeritten 2 şeride düşen yolda, 34 HH 6576 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü çalışmayı fark etmedi. Bunun üzerine kontrolden çıkan hafriyat kamyonu Erdal Özkan yönetimindeki 34 L 1967 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan Alaattin Demirtaş ön koltukta sıkışarak yaralandı. Yaralının yardımına otomobil sürücüsü ve hafriyat kamyonu sürücüsü koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alaattin Demirtaş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. otomobil sürücüsü Erdal Özkan, hafriyat kamyonu sürücüsünün 2 şeride düşen yolda ani manevra yaptığını söyledi.

Kaza nedeniyle Arnavutköy Kayabaşı yönünde bir süre uzun araç kuyrukları oluşurken, polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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